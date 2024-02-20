Мир 20 февраля 2024, 14:36 Министр обороны Швеции восхитился устойчивостью России Глава МО Швеции Юнсон указал на устойчивость ВС России в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Российская армия и ВПК показали миру свою устойчивость. Страна продолжает проводить спецоперацию на Украине и переводит свою экономику на военные рельсы. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон, сообщило издание Euractiv.

«Россия действительно продемонстрировала определенную устойчивость: она может восстанавливать свои силы и оборонно-промышленную базу», — подчеркнул он.

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Евросоюз и США по-прежнему не могут согласовать долговременную военную помощь Украине, отметил глава шведского Минобороны. Он добавил, что Швеция усилит производство боеприпасов и утроит выпуск 155-миллиметровых артиллерийских и других снарядов.

Ранее палата представителей США представила новый альтернативный законопроект о помощи Украине. Предложения по поддержке ВСУ и Израиля в этом документе сузили до критически важных военных вопросов.