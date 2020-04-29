Министр обороны Сербии раскритиковал депутата за высказывание о военных из России

«Дезинфекцию проводят натрий-гипохлоридом, а его не перегнать ни из айвы, ни из вишни, ни из сливы, ни из картошки — как водку, или из зерна. Его изготавливают из промышленной соли, электролизом», — подчеркнул Вулин.

Министр уточнил, что только такой раствор способен уничтожить коронавирусную инфекцию на поверхностях.

«Теперь мы знаем, что депутат Живкович, кроме того, что ненавидит и нашу армию и наших русских друзей — русских братьев, еще и не знает ничего о том, что говорит», — добавил он.