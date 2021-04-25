Министр обороны Польши заявил, что Россия желает восстановить империю

Министр обороны Польши Мариуш Блащак уверен, что Россия стремится восстановить империю. Именно на это направлена сегодняшняя политика президента страны Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью Polskie Radio.

«Несомненно, политика президента Владимира Путина направлена ​​на восстановление Российской империи», — отметил Блащак.

Министр добавил, что Польша внимательно наблюдает за происходящим на восточных границах. Кроме того, Варшава модернизирует армию и наращивает численность войск.

За последнее время на Западе участились обвинения в адрес России в «агрессивных действиях» против Украины. Особенно сильно Москву раскритиковали за военные учения в Крыму. Кремль в ответ на обвинения отметил, что войска перемещаются в пределах территории страны на свое усмотрение. Эти действия никому не угрожают, а значит, не должны никого волновать.

При этом Москва не раз сообщала, что у западных и южных границ страны увеличилась военная активность НАТО. Альянс неоднократно проводил маневры и моделировал нападение России. При этом во время таких учений Польшу разгромил условный противник с востока.