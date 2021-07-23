Министр обороны Польши рассказал о планах разместить американские танки в России

Польша собирается разместить купленные у США танки Abrams на равнине «Смоленские ворота», покрывающей территорию России и Белоруссии. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

О планах будущей дислокации американских танков глава польского Минобороны рассказал в эфире местного телеканала «вПольсце».. Отрывки этого выступления опубликовало у себя на сайте и оборонное ведомство, правда, быстро удалило, сообщила местная газета Wiadomosci.

По данным издания, Блащак утверждал, что инфраструктура Польши никак не пострадает от тяжелых танков, потому что их разместит на равнину, которую называют «Смоленскими воротами» и «Брестскими воротами».

«Она тянется от востока России до Польши. Там нет рек, через которые пришлось бы переправляться», — пояснил Блащак.

Выступление министра привлекло внимание политика Томаша Семоняка.

«На видео интервью телеканалу министр Блащак действительно говорит о размещении польских танков Аbrаms в России и Белоруссии», — поразился он в своем Twitter.

Следом Семоняк с иронией поинтересовался, где глава партии «Право и Справедливость» берет такие «некомпетентные кадры».