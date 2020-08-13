Министр обороны Польши призвал мировое сообщество поддержать белорусов
«Весь свободный мир, конечно, за то, чтобы Белоруссия была демократическим государством и чтобы воля белорусского народа уважалась властями. Понятно, что белорусский народ просыпается, и эти тенденции к свободе следует поддерживать», — заявил Мариуш Блащак. Его слова приводит RT.
Министр обороны Польши отметил, что весь мир ратует за то, чтобы Белоруссия была демократическим государством. И назвал то, что происходит в стране, «делом соседской поддержки».
Кроме того, Блащак сказал, что НАТО не должен вмешиваться в дела Белоруссии. Это плохая идея для всех членов союза.
Ранее стало известно, что жители Белоруссии снова вышли на мирные протесты. 12 августа женщины страны приняли участие в акции солидарности. Они вышли на улицы городов в белой одежде и с цветами. Многие принесли с собой плакаты с надписями: «Хватит нас бить». Милиция не стала задерживать активисток, они разошлись после объявления в рупор об ответственности перед законом.