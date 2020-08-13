Министр обороны Польши призвал мировое сообщество поддержать белорусов

Министр обороны Польши Мариуш Блащак призвал поддержать белорусов, которые борются за свою свободу. Он также указал, что власть должна уважать волю своего народа.

«Весь свободный мир, конечно, за то, чтобы Белоруссия была демократическим государством и чтобы воля белорусского народа уважалась властями. Понятно, что белорусский народ просыпается, и эти тенденции к свободе следует поддерживать», — заявил Мариуш Блащак. Его слова приводит RT.

Министр обороны Польши отметил, что весь мир ратует за то, чтобы Белоруссия была демократическим государством. И назвал то, что происходит в стране, «делом соседской поддержки».

Кроме того, Блащак сказал, что НАТО не должен вмешиваться в дела Белоруссии. Это плохая идея для всех членов союза.

Ранее стало известно, что жители Белоруссии снова вышли на мирные протесты. 12 августа женщины страны приняли участие в акции солидарности. Они вышли на улицы городов в белой одежде и с цветами. Многие принесли с собой плакаты с надписями: «Хватит нас бить». Милиция не стала задерживать активисток, они разошлись после объявления в рупор об ответственности перед законом.