Министр обороны Польши сообщил о покупке списанных в США броневиков

США поставят в армию Польши 300 подержанных броневиков Cougar в следующем году. Сделку проведут в рамках американской программы по продаже излишков военного имущества. Фотографию машин министр обороны Польши Мариуш Блащак опубликовал на своей странице в Twitter.

«Это проверенные броневики, которые много лет используются армией США во многих зарубежных миссиях. Благодаря ускоренной процедуре они дойдут до нас уже в 2022 году. В контракт также входит пакет логистики и обучения», — говорится в сообщении.

Как пояснил журналистам издания Defence24 представитель инспекции польской армии по вооружению, майор Кшиштоф Платек, закупка новой военной техники направлена на удовлетворение текущих потребностей Вооруженных сил страны.

Издание напомнило, что в Польше в следующем году завершается программа технической модернизации армии. До 2022 года Минобороны планировало закупить для сухопутных войск специальные платформы Pegasus, а также танки Puma. Но в июле 2021 года закупки этой техники перенесли на неопределенный срок. Вместо них армия получит списанные броневики.

Машины Cougar разрабатываются с 2002 года компанией Force Protection (входит в General Dynamics). Они способны выдержать взрыв мины. Их производство начали по требованию Корпуса морской пехоты США после первой войны в Ираке. Подобные броневики использует армия Великобритании.