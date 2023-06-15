Мир 15 июня 2023, 12:17 Министр обороны Нидерландов объяснил, для чего НАТО хочет использовать F-16 на Украине Министр обороны Нидерландов: НАТО планирует использовать F-16 для усиления ПВО Украины Unsplash

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НАТО собирается использовать американские истребители F-16, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен в Брюсселе на встрече контактной группы по поставкам оружия на Украину. Ее слова привел ТАСС.

«Сейчас самая насущная потребность — это сконцентрироваться на противовоздушной обороне», — отметила глава Минобороны европейской страны.

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По ее словам, вопрос ПВО крайне важен в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. Именно поэтому Нидерланды запустили программу обучения украинских пилотов полетам на F-16, заявила Олленгрен.

Министр добавила, что на следующем этапе потребуется разрешение США на предоставление истребителей Украине. Однако пока вопрос поставок самолетов «не находится на столе переговоров», заключила глава Минобороны Нидерландов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ждет «мощного» количества F-16 от европейских государств. Инфраструктуры для истребителей пока нет, но ее будут готовить, заверил украинский лидер.