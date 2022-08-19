Министр обороны Мали назвал высокоэффективным военное сотрудничество с Россией

Мали и Россия уже много лет продолжают эффективное военное сотрудничество в области борьбы с терроризмом, заявил министр обороны Мали Садио Камара. Он назвал РФ стратегическим партнером страны.

«На протяжении почти 10 лет мы поддерживаем военное сотрудничество с несколькими странами в рамках борьбы с терроризмом. Но с Россией мы добились ощутимых результатов уже через несколько месяцев», — сказал министр в интервью РИА «Новости».

Он обратил внимание, что Россия придерживается политики военного сотрудничества, которая направлена на защиту интересов Мали.

В МИД этой страны ранее заявляли, что поддержка России помогла Мали изменить стратегию боев против террористов. Осенью прошлого года РФ передала стране четыре вертолета Ми-171. В августе этого года Мали получила от России истребители типа L-39 и Су-25, боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8 и тактические транспортные самолеты CASA C-295.