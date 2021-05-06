Министр обороны Латвии встретился с выдворенным из России дипломатом

Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс встретился с выдворенным из России военным атташе Янисом Дрейманисом. Министр поблагодарил дипломата за службу, отметив, что тот «с честью представлял интересы страны, завоевав уважение и высокую оценку среди отечественных и зарубежных коллег», сообщило РИА «Новости».

28 апреля российский МИД сообщил о выдворении семи дипломатов стран Балтии и Словакии. Это стало ответом на солидарную высылку сотрудников российских дипмиссий. Ригу покинул военный атташе России Руслан Ушаков.

В апреле власти Чехии обвинили российскую спецслужбу ГРУ в организации взрывов на военных складах в 2014 году. Тогда погибли два человека. Уничтоженные боеприпасы принадлежали болгарскому бизнесмену Емельяну Гебреву и предназначались для Украины.

Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства, заподозрив их в работе на спецслужбы. В ответ из Москвы выслали 20 чешских дипломатов. Прага решила уравнять число сотрудников дипмиссий в обеих странах, в итоге в Москву должны были вернуться еще 63 россиянина.