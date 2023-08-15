Мир 15 августа 2023, 15:35 Министр обороны КНР вспомнил русскую пословицу на конференции по международной безопасности Министр обороны КНР Ли Шанфу процитировал русскую пословицу РИА «Новости»

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Министр обороны КНР Ли Шанфу вспомнил русскую пословицу о тернистом пути к успеху. Ей он завершил выступление на XI Московской конференции по международной безопасности.

«Русская пословица гласит: „К успеху путь тернист и сложен“. В Китае также не сходит с уст: „Дорога прокладывается ногами!“» — сказал он.

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По его мнению, если Россия и Китай будут и дальше идти рука об руку, то страны смогут преодолеть любые трудности и внести еще более весомый вклад в обеспечение спокойной жизни во всем мире.

На конференции министр обороны КНР озвучил основные принципы китайской инициативы по глобальной безопасности, которую республика подготовила в феврале. В документе описали приоритетные направления, платформы и механизмы сотрудничества с четкими рекомендациями.

Ли Шанфу напомнил, что сейчас все страны взаимосвязаны друг с другом. Поэтому важно обеспечить безопасность во всем мире.

Глава Минобороны КНР акцентировал внимание на том, что Китай готов углублять всестороннее сотрудничество с вооруженными силами других государств.

Он затронул и тайваньский вопрос. По его словам, это «в чистом виде» внутреннее дело Китая. Поэтому в ситуацию с островом недопустимо вмешательство «каких-либо внешних сил», подчеркнул Ли Шанфу.