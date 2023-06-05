Мир 05 июня 2023, 03:06 Министр обороны Китая предупредил о катастрофе, которую мир не сможет вынести Министр обороны КНР Ли Шанфу предупредил о вероятной катастрофе, которую не вынесет мир РИА «Новости»

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Конфликт между Китаем и США станет масштабным бедствием для всего мира. Об этом сообщил китайский министр обороны Ли Шанфу в ходе ежегодного азиатского саммита по безопасности «Даилог Шангри-Ла». Его слова привело агентство Reuters.

«Нельзя отрицать, что серьезный конфликт или конфронтация между Китаем и США станет невыносимой катастрофой для всего мира», — сказал министр.

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По словам Ли, китайская сторона все равно будет выступать за диалог, а не конфронтацию с Америкой, хотя оба государства сильно отличаются во взглядах. Однако эти различия не должны стать помехой для поиска точек соприкосновения и общих целей по развитию двустороннего сотрудничества. Кроме того, по словам министра, мир достаточно большой, чтобы в нем США и Китай могли развиваться вместе.

Ранее в правительстве США заявили о готовности вести диалог с Китаем и Россией по контролю над вооружениями. Вашингтон посчитал важным привлечения Пекина, потому что ждет от него «наращивания ядерных возможностей».