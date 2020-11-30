Министр обороны Ирана пообещал ответить на убийство физика-ядерщика

Министр обороны Ирана Амир Хатами пообещал ответить на убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. По мнению главы ведомства, организаторы преступления хотели подорвать сплоченность общества.

«Враг хорошо знает, и я как военный говорю ему об этом, что ни одно преступление, ни одно убийство, ни одно глупое дело по отношению к иранскому народу не останется без ответа», — заявил Амир Хатами на церемонии прощания с Мохсеном Фахризаде в Тегеране. Его слова приводит РИА «Новости».

Глава министерства обороны Ирана уверен, что преступникам не удалось достичь конечной цели — подорвать сплоченность жителей страны.

Фахризаде убили 27 ноября, когда он проезжал в машине по одной из площадей города Абсард. Сначала взорвался автомобиль, находившийся рядом. Затем началась стрельба. Физика в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти его не удалось. Власти Ирана обнаружили в преступлении израильский след. Но убийство ученого могло сыграть на руку и администрации Трампа. Президент Ирана пообещал отомстить организаторам преступления.