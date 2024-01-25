Мир 25 января 2024, 19:41 Министр обороны Германии заявил о тупике конфликта на Украине Писториус: конфликт на Украине в тупике, никто не может продвинуться вперед Pxhere

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Вооруженный конфликт на Украине зашел в тупик, ни одна из сторон не может продвинуться вперед. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию Bild.

«Фактически ситуация зашла в тупик. Нет никаких продвижений с обеих сторон», — сказал он.

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По мнению Писториуса, ситуация для Украины все же не так плоха, как ее описывали. Однако глава немецкого оборонного ведомства добавил, что осторожен в своих прогнозах, сообщил сайт kp.ru.

Ранее в Германии объявили о новом пакете военной помощи для Украины. ФРГ также пообещала передать Украине шесть вертолетов Sea King. Писториус отмечал, что воздушные суда помогут украинцам во многих сферах.

ФРГ продолжает оказывать помощь Украине, несмотря на внутренние финансовые трудности. Немцы стали возмущаться, фермеры устроили забастовки из-за мер правительства по экономии бюджета.