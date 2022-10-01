Заявку Украины на вступление в НАТО рассмотрят все страны альянса | 360°

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Заявку Украины на вступление в НАТО рассмотрят все страны альянса

Глава Минобороны Германии Ламбрехт: заявку Украины будут рассматривать все страны НАТО

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Просьбу Украины о вступлении в НАТО будут обсуждать со всеми членами Североатлантического альянса. Об этом заявила глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт.

Министр отреагировала на подписание президентом Украины Владимиром Зеленским заявки на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке, сообщил ТАСС.

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«Украина вольна выбирать альянс, в котором будет чувствовать себя свободной. Эта просьба приветствуется», — сказала Ламбрехт.

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При этом она напомнила, что есть 30 стран — участниц альянса, которые должны высказаться по этому поводу, поэтому это не единичное решение Германии. Нужно учитывать также и ситуацию на Украине, добавила глава немецкого Минобороны.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на своей экстренной пресс-конференции не ответил на прямой вопрос о том, готов ли альянс рассмотреть заявку Украины.

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