Заявку Украины на вступление в НАТО рассмотрят все страны альянса | 360°

Мир 01 октября 2022, 12:10 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Заявку Украины на вступление в НАТО рассмотрят все страны альянса Глава Минобороны Германии Ламбрехт: заявку Украины будут рассматривать все страны НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Просьбу Украины о вступлении в НАТО будут обсуждать со всеми членами Североатлантического альянса. Об этом заявила глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт.

Министр отреагировала на подписание президентом Украины Владимиром Зеленским заявки на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке, сообщил ТАСС.

Реклама

«Украина вольна выбирать альянс, в котором будет чувствовать себя свободной. Эта просьба приветствуется», — сказала Ламбрехт.

Реклама

При этом она напомнила, что есть 30 стран — участниц альянса, которые должны высказаться по этому поводу, поэтому это не единичное решение Германии. Нужно учитывать также и ситуацию на Украине, добавила глава немецкого Минобороны.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на своей экстренной пресс-конференции не ответил на прямой вопрос о том, готов ли альянс рассмотреть заявку Украины.

0 0 0 0 0 0