Мир 16 февраля 2023, 13:14 Министр обороны ФРГ Писториус: Европа не сможет собрать два полных батальона из танков Leopard 2 для ВСУ

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Обозреватель агентства Bloomberg Арне Делфс накануне выпустил статью, в которой говорится, что европейские государства не смогут собрать два полных батальона из танков Leopard 2 для ВСУ. По его словам, такое заявление буквально на днях выдвинул министр обороны Германии Борис Писториус.

Германия и Португалия обязались предоставить Украине танки последней серийной модификации. Всего они насчитали 17 Leopard 2. Как пишет Делфс, для формирования батальона необходимо как минимум 54 танка, сообщила «Политика сегодня».

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Также Польша подготовила 30 машин Leopard 2 старого формата A4. Обозреватель утверждает, что большинство этих танков находятся в плохом состоянии. Боевые машины должны поступить на вооружение ВСУ в конце апреля.

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