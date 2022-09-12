Министр обороны ФРГ объяснила, что останется ключевым для безопасности Европы | 360°

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Министр обороны ФРГ объяснила, что останется ключевым для безопасности Европы

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт назвала ядерное сдерживание ключевым для безопасности Европы

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Ядерное сдерживание в обозримом будущем останется ключевым и безальтернативным для обеспечения безопасности Европы. С таким заявлением выступила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в Берлине на мероприятии Германского общества внешней политики, сообщил ТАСС.

«Американскому ядерному сдерживанию, которое защищает и Европу от шантажа, в обозримом будущем не будет замены», — сказала Кристина Ламбрехт.

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Она считает, что для европейцев нужно во что бы то ни стало сохранить «ядерный зонтик». По словам Ламбрехт, над этим необходимо работать с Вашингтоном в НАТО.

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При этом глава военного ведомства напомнила о решении Берлина заменить состоящие на вооружении бундесвера истребители-бомбардировщики Tornado новыми самолетами F-35.

Ранее сообщалось, что военного атташе Германии вызвали в Минобороны России из-за слов о ядерном сдерживании страны. В ходе встречи обратили внимание на высказывания главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России и передали ноту. Отмечено, что подобные высказывания провоцируют усиление напряженности в Европе и не способствуют нормализации ситуации.

Германия

Ядерное оружие

НАТО

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