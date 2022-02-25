Министр обороны Франции заявил, что Европа и США не хотят воевать с Россией

Никто в Европе не хочет воевать с Россией, подчеркнула министр обороны Франции Флоранс Парли в эфире радиостанции RTL. По ее словам, главная цель сейчас — добиться прекращения огня на Украине.

«Ни в какой европейской стране и США нет желания вступать в войну с Россией. То, чего мы хотим, это как можно скорее положить конец этому ужасному вторжению», — сообщила министр.

Ранее о том, что США ни при каком сценарии не станут направлять свои войска на Украину, чтобы воевать с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Президент РФ утром 24 февраля в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.

Владимир Путин отметил, что России не оставили выбора — все попытки избежать такого способа решения конфликта оказались тщетными.

В ответ на действия российского лидера США, Евросоюз и ряд стран мира ввели новые санкции против РФ. Они подразумевают ограничение доступа государства и правительства к европейскому финансовому рынку.