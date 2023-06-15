Мир 15 июня 2023, 12:48 Министр обороны Финляндии озвучил прогноз о сроках окончания конфликта на Украине Глава Минобороны Финляндии Кайкконен: конфликт на Украине, вероятно, завершится нескоро РИА «Новости»

Читать 360tv в

Конфликт на Украине, скорее всего, будет продолжаться еще долго. Таким мнением поделился министр обороны Финляндии Антти Кайкконен перед встречей глав оборонных ведомств стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

«Я боюсь, что [конфликт] не закончится скоро», — констатировал он, отвечая на соответствующий вопрос представителей прессы (министра процитировал ТАСС).

Реклама

Страны НАТО находятся в ожидании комментариев украинского министра обороны Алексея Резникова о ходе контрнаступления и актуальных нуждах армии, добавил Кайкконен.

На недавней встрече с военными корреспондентами президент России Владимир Путин указал на то, что с момента начала контрнаступления украинские войска не смогли достичь ни одной цели ни на одном направлении и несут большие потери. В целом наступление крупномасштабное, не стал скрывать глава государства.

По данным бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, с начала этой операции потери ВСУ в 10 раз превзошли таковые в ВС России.