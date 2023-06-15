15 июня 2023, 12:48
Министр обороны Финляндии озвучил прогноз о сроках окончания конфликта на Украине
Глава Минобороны Финляндии Кайкконен: конфликт на Украине, вероятно, завершится нескоро
Конфликт на Украине, скорее всего, будет продолжаться еще долго. Таким мнением поделился министр обороны Финляндии Антти Кайкконен перед встречей глав оборонных ведомств стран Североатлантического альянса в Брюсселе.
«Я боюсь, что [конфликт] не закончится скоро», — констатировал он, отвечая на соответствующий вопрос представителей прессы (министра процитировал ТАСС).
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Страны НАТО находятся в ожидании комментариев украинского министра обороны Алексея Резникова о ходе контрнаступления и актуальных нуждах армии, добавил Кайкконен.
На недавней встрече с военными корреспондентами президент России Владимир Путин указал на то, что с момента начала контрнаступления украинские войска не смогли достичь ни одной цели ни на одном направлении и несут большие потери. В целом наступление крупномасштабное, не стал скрывать глава государства.
По данным бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, с начала этой операции потери ВСУ в 10 раз превзошли таковые в ВС России.
Финляндия
Украина
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