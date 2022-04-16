Министр обороны Эстонии признал отсутствие эффекта антироссийских санкций

Введенные западными странами масштабные антироссийские санкций не принесли такого эффекта, который предполагался изначально. Об этом изданию Handelsblatt сообщил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

«Пока прошло недостаточно времени, чтобы они сработали», — заявил он.

При этом министр заявил, что у Запада еще остались механизмы усилить давление на Россию.

«Разрешить ситуацию на Украине можно как при помощи военных средств, так и путем дипломатии», — продолжил он.

Лаанет не исключил, что нынешний конфликт может «заморозиться» на достаточно продолжительное время.

Ранее американское издание Business Insider сообщило о невозможности обеспечить эмбарго поставок энергоресурсов из России. Авторы статьи отметили, что Россия продает еще больше ресурсов, чем до спецоперации.