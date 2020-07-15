Министр обороны Эстонии назвал Россию врагом
Глава Минобороны Эстонии Юри Луйк в своем обращении к военнослужащим назвал Россию врагом и призвал защищать страну от «российской угрозы». Об этом сообщило РИА ФАН.
Министр уточнил, что его Эстония гораздо меньше России, но имеет достаточно мощи, чтобы противостоять агрессии. Также в своей речи он высказал мысль, что нужно будет сражаться, пока на помощь не придут союзники.
Также Луйк высказался на тему необходимости наличия в армии хорошо подготовленных солдат. В этом случае враг будет считаться с силой противника, заявил он.