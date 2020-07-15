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    15 июля 2020, 13:25

    Министр обороны Эстонии назвал Россию врагом

    Дарья Морозова

    Глава Минобороны Эстонии Юри Луйк в своем обращении к военнослужащим назвал Россию врагом и призвал защищать страну от «российской угрозы». Об этом сообщило РИА ФАН.

    Министр уточнил, что его Эстония гораздо меньше России, но имеет достаточно мощи, чтобы противостоять агрессии. Также в своей речи он высказал мысль, что нужно будет сражаться, пока на помощь не придут союзники.

    Также Луйк высказался на тему необходимости наличия в армии хорошо подготовленных солдат. В этом случае враг будет считаться с силой противника, заявил он.