Мир 19 августа 2023, 09:53 Министр обороны Буркина-Фасо заявил о закупках российского оружия по хорошей цене Министр обороны Кулибали: Буркина-Фасо покупает оружие у России по хорошей цене Википедия

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Буркина-Фасо покупает вооружение у России «по хорошей цене», заявил в беседе с РИА «Новости» министр обороны и по делам ветеранов страны Кассум Кулибали. Он также указал на заинтересованность в продолжении этого сотрудничества.

«Какое именно оборудование, я вам не скажу, но заказы уже есть, это точно», — указал собеседник агентства.

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По его словам, то, что Буркина-Фасо всегда использовала российское оружие, — общеизвестный факт. При этом традиционные партнеры африканской страны были недовольны этим.

«[Но] теперь, когда связи с Россией восстановлены, обмен будет идти напрямую», — пояснил Кулибали.

Министр подчеркнул, что Буркина-Фасо является суверенной страной. А это значит, что государство будет решать самостоятельно, где покупать вооружение и с кем выстраивать партнерские отношения, заметил собеседник агентства.

«Главное, чтобы оно работало хорошо, продавалось по выгодной цене и гарантированно обслуживалось», — заключил он.