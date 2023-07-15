Мир 15 июля 2023, 03:58 Министр обороны Британии захотел уйти в отставку Times: министр обороны Британии Бен Уоллес может уйти в отставку осенью 2023 года РИА «Новости»

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Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес может уйти в отставку осенью этого года. Об этом газете The Times сообщил источник в военном ведомстве.

«Бен Уоллес рассматривает возможность покинуть правительство в ходе осенних перестановок после четырех лет на посту министра обороны», — написали авторы статьи.

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Они связывают это с перестановками в составе кабмина, которые запланировал премьер-министр Риши Сунак. Кроме этого, на подобный шаг Уоллес может пойти из-за того, что Белый дом не поддержал его кандидатуру на пост нового генерального секретаря НАТО.

По мнению издания, его кресло может занять замглавы Минфина Джон Глен, замминистра иностранных дел Энн-Мари Тревельян и замглавы МВД Великобритании Том Тугендхат.

Ранее Бен Уоллес, выступая на брифинге НАТО в Вильнюсе, заявил, что украинским чиновникам нужно быть более благодарными за оказываемую ВСУ помощь. Так министр отреагировал на пост президента Украины Владимира Зеленского с критикой за отказ блока дать Украине приглашение в альянс.