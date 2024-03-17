Мир 17 марта 2024, 15:44 Министр обороны Британии отказался от посещения Одессы после взрывов в порту Министр обороны Британии Шэппс отменил поездку в Одессу после взрывов в порту Kay Nietfeld / Global Look Press

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План визита министра обороны Великобритании Гранта Шэппса на Украину в начале марта изменили после взрывов в порту Одессы, когда там находились президент страны Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Киракос Мицотакис. Об этом сообщила газета The Times, чьи журналисты сопровождали Шэппса в поездке.

Авторы уточнили, что поездку в Одессу британского министра обороны держали в секрете. В официальном графике руководителя ведомства ее не было.

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Но еще во время прилета делегации в Польшу, откуда на поезде участники должны были отправиться в Киев, спецслужбы сообщили об утечке всех подробностей визита. По словам журналистов, информация попала в руки России.

В результате поездку Шэппса в Одессу отменили. Министр встретился с Зеленским и другими украинскими чиновниками в Киеве.

Взрывы в порту Одессы прогремели 6 марта. Украинские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что в городе в это время видели кортеж Владимира Зеленского.

Министерство обороны России в тот же день объявило, что высокоточные ракеты поразили ангар в портовом районе Одессы, где готовили надводные беспилотники.