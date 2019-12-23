Министр обороны Алжира умер от сердечного приступа

Салех был одним из ключевых лиц в свержении президента страны Абдель-Азиза Бутефлики в 2018 году. Массовые протесты из-за выдвижения Бутефлики на пятый президентский срок привели к снятию его кандидатуры в марте прошлого года и уходу в отставку в апреле.

Функции правительства перешли к силовым структурам под командованием Салеха.

12 декабря в стране состоялись президентские выборы, в результате которых пост президента занял Абдельмаджид Теббун с 58,15% голосов. 19 декабря он официально вступил в должность.