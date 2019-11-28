Министр обороны Албании заплакала, объявляя имена погибших при землетрясении

Министр обороны Албании Олта Джачка заплакала во время своей речи, в которой перечисляла имена погибших при разрушительном землетрясении. Видео было опубликовано на личной странице главы ведомства.

Министр зачитывала имена 32 погибших, во время чего не смога сдержать слез.

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«Это моя самая тяжелая речь. Мы можем отстроить разрушенные здания, но не можем вернуть жизни всех этих граждан, погибших при землетрясении 26 ноября», — сказала Джачка.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на вторник. Многие города пострадали, согласно последним данным, 32 человека погибли, 658 пострадали, а еще 25 человек числятся пропавшими без вести.

В Албании в честь траура отменены запланированные на 28 ноября торжества в честь Дня албанского флага.

Еще летом албанский президент Илир Мета призвал подготовиться к землетрясению, предсказанному греческим сейсмологом Акисом Целентисаом. Однако Олта Джачка заявила, что албанские сейсмологи не видят угрозы сильного землетрясения.