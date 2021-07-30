Министр культуры Италии обозначил главную тему повестки G20

Глава Министерства культуры Италии Дарио Франческини рассказал ТАСС о программе встречи министров стран «Большой двадцатки».

По словам Франческини, министры стран G20 ставят культуру в центр повестки дня после пандемии. Он заметил, что мир искусства стимулирует человеческое развитие, рост экономики и предоставляет рабочие места.

«Программа встречи будет включать обсуждение вопросов сохранения культурного наследия при природных катаклизмах и в зонах конфликтов, а также борьбы с незаконной торговлей и контрабандой предметов искусства», — цитирует министра «Политика Сегодня».