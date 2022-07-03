Министр культуры ФРГ заявила, что не позволит Путину «забрать Чехова»

Попытка коллективного Запада вычеркнуть российскую культуру из мирового искусства — это неправильно. Такое мнение в интервью Augsburger Allgemeine Zeitung высказала министр культуры Германии Клаудия Рот.

Политическая ситуация не должна оказывать влияния на искусство и лишать мировую общественности признанных шедевров, отметила Рот. Совершенно неправильно объявлять бойкот всему, что представляет собой русская культура.

«Существует большая путаница в том, как обращаться с русской культурой теперь. Я считаю, что бойкот совершенно недопустим, потому что часто именно российские деятели искусства пытались сохранить последние островки свободы. И великая русская культура — это и музыка, и литература, и Антон Чехов, наконец. Я же не позволю Путину отнять у нас Чехова», — заявила министр.

Русофобия в искусстве активизировалась с началом спецоперации в Донбассе. Запад ввел против России несколько пакетов санкций и начал отменять гастроли российских артистов, музыкантов, выставки и проекты.