Министр культуры Франции назвала сроки завершения основной реставрации Нотр-Дама после пожара

Собор Парижской Богоматери может открыть двери для посетителей уже в 2024 году. Об этом сообщила министр культуры Франции Рима Абдул-Малак. Ее слова процитировало РИА «Новости».

«Мы уверены, что 2024 год станет годом завершения большой части работ по восстановлению и открытию собора для богослужений и общественности», — сообщила она.

По ее словам, реставрационные и ремонтные работы продвигаются быстрыми темпами. Абдул Малак отметила, что все мероприятия выполняют согласно запланированному и ожидаемому графику.

Здание восстанавливают после воспламенения, которое произошло в 209 году. Тот пожар признали крупнейшим в истории собора Парижской Богоматери.

Работы по укреплению и обеспечению безопасности Нотр-Дама завершились осенью прошлого года. К реставрации приступили спустя несколько месяцев.