Министр культуры Эстонии заявил об уходе в отставку

Глава Министерства культуры Эстонии Аннели Отт заявила об уходе в отставку. По словам министра, причиной такого решения стали разногласия, которые у нее возникли с членами эстонского правительства из-за вопросов культурной сферы, а также из-за антикоронавирусных ограничений.

Отт призналась, что это решение далось ей не просто, однако она не может оставаться на занимаемой должности из-за некомпетентности кабмина в ряде вопросов, касающихся культурной сферы, сообщило «Утро.ру» со ссылкой на местные СМИ.

По некотором источникам, Отт осталась единственной в эстонском правительстве, кто не прошел вакцинацию против коронавирусной инфекции. Из-за этого она не могла посещать общественные мероприятия, а также участвовать в пресс-конференциях. Накануне министр заявила, что не выступает против прививок и готова вакцинироваться в любой момент. Единственное, с чем она не согласна, это ограничения, которые ввели в стане для невакцинированных граждан.