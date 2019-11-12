Министр коммуникаций Шри-Ланки обвинил Facebook в цензуре

По информации издания, на официальной странице министерства в Facebook Фернандо отметил, что Готабайя Раджапакса все еще является гражданином США. Согласно законам Шри-Ланки выборные должности не могут занимать лица, имеющие двойное гражданство.

«Может ли господин Раджапакса участвовать в президентских выборах на Шри-Ланке? Если он одержит победу, сможет ли принести клятву или расформировать аппарат управления?», — поинтересовался министр.

Facebook удалил данный комментарий.

«Американские компании не должны вмешиваться и действовать в интересах американца, участвующего в выборах на Шри-Ланке. Я отвечаю за каждое свое слово», — заметил Фернандо на личной странице в Twitter.

Газета «Взгляд» сообщила, что представитель Facebook рассказал о регулярной очистке публикаций, которые содержат личные или конфиденциальные данные.