  • Министр коммуникаций Шри-Ланки обвинил Facebook в цензуре

    12 ноября 2019, 15:12

    Ольга Ситникова

    Министра коммуникаций Шри-Ланки Харина Фернандо возмутила цензура на Facebook. Его вопросы о гражданстве участника выборов президента Готабайи Раджапаксы удалили, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Channel NewsAsia.

    По информации издания, на официальной странице министерства в Facebook Фернандо отметил, что Готабайя Раджапакса все еще является гражданином США. Согласно законам Шри-Ланки выборные должности не могут занимать лица, имеющие двойное гражданство.

    «Может ли господин Раджапакса участвовать в президентских выборах на Шри-Ланке? Если он одержит победу, сможет ли принести клятву или расформировать аппарат управления?», — поинтересовался министр.

    Facebook удалил данный комментарий.

    «Американские компании не должны вмешиваться и действовать в интересах американца, участвующего в выборах на Шри-Ланке. Я отвечаю за каждое свое слово», — заметил Фернандо на личной странице в Twitter.

    Газета «Взгляд» сообщила, что представитель Facebook рассказал о регулярной очистке публикаций, которые содержат личные или конфиденциальные данные.