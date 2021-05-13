Министр иностранных дел Венгрии намерен приехать в Донбасс

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто планирует посетить республики Донбасса по приглашению украинских властей. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что его обрадовали планы венгерского коллеги. Отмечается, что встреча украинского дипломата с Сийярто прошла в Братиславе, где Кулеба находится с двухдневным визитом.

По данным издания, в ходе встречи министры договорились заключить соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19, чтобы граждане обоих государств могли безопасно путешествовать.

«На встрече в Братиславе мы с Петером Сийярто договорились продолжить диалог по вопросам образования и меньшинств на основе соблюдения украинского законодательства», — добавил Кулеба.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что РФ желает поглотить Донбасс.

«[Россия] никогда этим не занималась. Россия не планировала и не планирует никого поглощать», — обозначил представитель Кремля.