Министр иностранных дел России обвинил США в срыве тайного голосования по референдумам в ООН | 360°

Мир 11 октября 2022, 14:17 Поделиться Telegram

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Viber Министр иностранных дел России обвинил США в срыве тайного голосования по референдумам в ООН Глава МИД России Лавров: США не устроило тайное голосование по референдумам в ГА ООН РИА Новости

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Россия хотела провести тайное голосование по резолюции о референдумах в Генассамблее ООН, а не открытое. Однако США такой формат не устроил, заявил в программе «60 минут» министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщил ТАСС.

Участники заседания должны были утвердить текст резолюции с осуждением референдумов о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Российская делегация предложила в соответствии с процедурами организации провести голосование тайно, а не открыто. Однако этого не случилось.

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«Конечно, когда американцам очень важно показать огромную поддержку Украины, они хотят, чтобы после таких угроз, таких методов шантажа все эти делегаты поднимали руки прилюдно, чтобы американцы видели, кто как реагирует. А тайное голосование, по-настоящему демократическая процедура, их не устраивает», — сказал он.

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Сергей Лавров добавил, что США даже угрожали послам других стран заморозкой счетов и санкциями против их детей.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обвинил организацию в манипуляции и мошенничестве из-за того, что Албания до проведения дебатов предложила провести открытое голосование, и ее поддержали.

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