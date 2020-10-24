Министр иностранных дел рассказал о ситуации в Киргизии

Киргизия преодолела критический момент в государственном управлении. Сейчас ситуация в стране стабильна, рассказал глава МИД республики Руслан Казакбаев.

«Ситуация в Киргизии сейчас стабильная, конечно, продолжаются достаточно активные дискуссии, политические баталии между политическими силами», — заявил РИА «Новости» Руслан Казакбаев.

Противостояние связано с приближающимися выборами президента, парламента и конституционной реформой. При этом уже работают легитимный премьер-министр, и. о. президента и правительство. Это говорит о том, что кризис удалось преодолеть. Не позднее 1 июня в Киргизии должны провести конституционную реформу.

Ранее ИА Nation News сообщило, что Киргизия стала еще одной площадкой для отработки переворота в России странами Запада. Таким мнением поделился политолог Руслан Осташко. По его словам, противники России запланировали это на 2021 год.

При беспорядках в Киргизии пострадали более тысячи человек. Один участник акций протеста погиб, порядка 200 госпитализированы с травмами различной тяжести.