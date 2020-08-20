Министр иностранных дел Польши ушел в отставку

Глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович подал в отставку. Он посчитал, что после президентских выборов «настало время сменить руководителя польской дипломатии».

«В четверг Яцек Чапутович подал в отставку с поста министра иностранных дел», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы МИД Польши.

В ведомстве уточнили, что Чапутович решил написать заявление, потому что пришло время сменить руководителя МИД в связи с президентскими выборами.

Во втором туре выборов главы Польского государства, который состоялся 12 июля, победу одержал Анджей Дуда. Его соперником был мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Дуда набрал 51,03% голосов.

Чапутович занял пост главы дипломатического ведомства Польши 9 января 2018 года. До этого он занимал пост директора Дипломатической академии МИД Польши. Чапутович считает Россию угрозой Евросоюзу.