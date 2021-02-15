Министр иностранных дел Перу ушел в отставку после вакцинации вне очереди

Министр иностранных дел Перу Элисабет Астете подала в отставку. Причиной стало то, что она сделала себе прививку от коронавируса до начала кампании иммунизации населения.

Президент страны Франсиско Сагасти принял прошение министра, об этом он написал в Twitter. В своем официальном заявлении Астете объяснила, что в январе этого года контактировала с людьми, у которых обнаружили COVID-19.

«Я приняла предложение получить первую дозу вакцины Sinopharm 22 января 2021 года из, как я поняла, партии, оставшейся в распоряжении Университета Каэтано Эредиа», — ее слова привело агентство ANDINA.

По ее словам, она входила в группу риска — дипломату 68 лет. Именно поэтому она решилась на вакцинацию.

На прошедшей неделе в отставку из-за ситуации с вакцинацией также подала министр здравоохранения Перу Пилар Маццетти. Бывший президент страны Мартин Вискарра привился еще в октябре 2020 года во время исполнении своих обязанностей, уточнила газета «Известия».

Вакцинация от коронавируса уже проходит во многих странах мира, в том числе и в РФ. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, в каком случае процедура даст наибольший результат.