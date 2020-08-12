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    12 августа 2020, 14:14

    Министр иностранных дел Литвы сообщил о скором выступлении Тихановской

    Артур Блянихов

    Глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс рассказал, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, находящаяся сейчас в республике, выступит в ближайшее время. Об этом сообщила «Газета.ru».

    «Она в хорошем настроении, в скором времени выступит», — написал дипломат в соцсетях.

    По данным издания, Тихановская подала жалобы на результаты президентских выборов в Белоруссии. Она потребовала пересчитать голоса.

    Новости SMI.FM