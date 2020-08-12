Министр иностранных дел Литвы сообщил о скором выступлении Тихановской
Глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс рассказал, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, находящаяся сейчас в республике, выступит в ближайшее время. Об этом сообщила «Газета.ru».
«Она в хорошем настроении, в скором времени выступит», — написал дипломат в соцсетях.
По данным издания, Тихановская подала жалобы на результаты президентских выборов в Белоруссии. Она потребовала пересчитать голоса.