Министр иностранных дел КНР Ван И посетит Сеул

Глава МИД КНР Ван И посетит Сеул с двухдневным визитом сегодня, 14 сентября. Об этом сообщил ТАСС.

15 сентября политик проведет переговоры с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Еном. Ван И планирует объяснить позицию Китая по ключевым региональным проблемам, передал RT. Ранее Минобороны Китая заявило, что американский ракетный эсминец Benfold без получения разрешения вторгся в территориальные воды КНР. Согласно сообщению, эсминец вошел в воды Китая вблизи рифа Мисчиф островов Наньша.