Мир 14 января 2024, 12:06 Министр иностранных дел КНДР скоро посетит Россию Reuters: министр иностранных дел КНДР будет в Россию 15–17 января РИА «Новости»

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Глава МИД Северной Кореи Чхве Сон Хи посетит Россию с 15 по 17 января. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Журналисты Reuters отметили, что «изолированное правительство КНДР» стремится наладить более тесные связи с Россией. Утверждается, что глава российского МИД Сергей Лавров пригласил своего северокорейского коллегу в Москву.

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«Министр иностранных дел Чхве Сон Хи посетит Россию с понедельника по среду», — сообщили журналисты.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова анонсировала визит делегации КНДР. Она отметила, что у гостей будут переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Сегодня, 14 января, КНДР впервые в этом году запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, о чем заявила Южная Корея. Снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. Береговая охрана страны предупредила владельцев кораблей, что при обнаружении обломков ракеты необходимо информировать властей.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын потребовал нарастить выпуск оборудования на заводе, где создают мобильные пусковые установки для ракет. Об распорядился об этом, когда посещал предприятие вместе с дочерью.