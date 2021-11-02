Министр иностранных дел Японии оценил перспективы своего преемника по переговорам с РФ
Глава МИД Японии Мотэги высказался о шансах своего преемника по переговорам с Россией
Глава внешнеполитического ведомства Японии Тосимицу Мотэги выразил надежду, что его преемнику на посту министра иностранных дел удастся продвинуть переговорный процесс с РФ. Об этом сообщил ТАСС.
«Я надеюсь, что мой преемник на посту главы МИД, следуя озвученному ключевому курсу, будет неустанно продвигать переговорный процесс между Японией и Россией», — цитирует дипломата сайт «Аргументы и факты».
По данным издания, японский МИД может возглавить бывший руководитель оборонного ведомства Есимаса Хаяси. Ранее глава правительства Японии Фумио Кисида объявил о планах вести переговоры с Россией по части мирного договора на основе уже имеющихся соглашений.