Мир 31 марта 2023, 12:57 Министр иностранных дел Японии Хаяси посетит Китай

Читать 360tv в

С 1 по 2 апреля министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси прибудет с официальным визитом в Китай. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на японское внешнеполитическое ведомство.

Хаяси проведет переговоры с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом.

Реклама

В сообщении ведомства говорится, что это первый визит главы японского МИД в КНР с 2019 года. Другие подробности встречи не озвучиваются.