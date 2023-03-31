31 марта 2023, 12:57
Министр иностранных дел Японии Хаяси посетит Китай
С 1 по 2 апреля министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси прибудет с официальным визитом в Китай. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на японское внешнеполитическое ведомство.
Хаяси проведет переговоры с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом.
Реклама
В сообщении ведомства говорится, что это первый визит главы японского МИД в КНР с 2019 года. Другие подробности встречи не озвучиваются.
Япония
Китай
Реклама
Реклама