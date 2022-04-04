Министр иностранных дел Грузии решил покинуть свой пост

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани ушел в отставку. Об этом Sputnik Грузия рассказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

«Хочу поблагодарить господина Давида за проделанную работу. У господина Давида есть огромный опыт. Он 30 лет служит нашей стране, его родному ведомству — министерству иностранных дел на разных должностях, принимал участие практически во всех важных решениях», — процитировало ИА Nation News слова Гарибашвили.

На место Залкалиани назначили бывшего главу администрации правительства Илью Дарчиашвили.