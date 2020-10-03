Министр иностранных дел Германии порассуждал о санкциях против России

Этот шаг будет неизбежен, если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят результаты исследований проб Алексея Навального, проведенных в ФРГ.

«Если результат германской, шведской и французской лабораторий будет подтвержден, то последует ясный ответ ЕС», — заявил Маас.

По его словам, в Европе считают, что столь серьезное нарушение Международной конвенции по химическому оружию не может остаться без ответа. Однако еще не известно, какие конкретно действия предпримет Запад и будут ли санкции направлены на Россию в целом или же на конкретных лиц. Государства-члены ЕС решат этот вопрос сообща, добавил глава МИД Германии. Тем не менее санкции всегда должны быть адресными и соразмерными.

Накануне Россия позвала экспертов ОЗХО для изучения дела Навального. Приглашение было отправлено 1 октября. Перед этим, 29 сентября, МИД России обвинил ОЗХО в политической ангажированности и предвзятости.

Сейчас Навальный находится в Берлине. В Германию его доставили после того, как он почувствовал себя плохо на борту самолета. По заявлению властей ФРГ, в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок».