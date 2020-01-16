Министр иностранных дел Германии назвал основную причину конференции по Ливии
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что основная цель конференции, которая пройдет в Берлине 19 января, урегулирования ливийского кризиса, пишет РИА ФАН.
«Подрыв способности воющих сторон в Ливии продолжать военные действия в среднесрочной и краткосрочной перспективе, в целях обеспечения продолжения политического процесса по урегулированию данного конфликта под контролем ООН», — сказал министр.
Накануне в Ливии началось перемирие, такого не было с 2014 года. Ливийская национальная армия устроила антитеррористическую операцию. Ее главная цель — борьба с террористами в Триполи.
Считается, что достичь перемирия удалось благодаря участию России.