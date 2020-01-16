    16 января 2020, 11:26

    Министр иностранных дел Германии назвал основную причину конференции по Ливии

    Анастасия Кременчугская

    Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что основная цель конференции, которая пройдет в Берлине 19 января, урегулирования ливийского кризиса, пишет РИА ФАН.

    «Подрыв способности воющих сторон в Ливии продолжать военные действия в среднесрочной и краткосрочной перспективе, в целях обеспечения продолжения политического процесса по урегулированию данного конфликта под контролем ООН», — сказал министр.

    Накануне в Ливии началось перемирие, такого не было с 2014 года. Ливийская национальная армия устроила антитеррористическую операцию. Ее главная цель — борьба с террористами в Триполи.

    Считается, что достичь перемирия удалось благодаря участию России.