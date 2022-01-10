Министр иностранных дел ФРГ Бербок обозначила, что «Северный поток — 2» не соответствует европейским требованиям
Глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок сообщила, что требованиям Евросоюза не соответствует проект строительства газопровода «Северный поток — 2». Дипломата процитировал RT.
«На данный момент этого нет, поэтому процесс сертификации приостановлен», — разъяснила Бербок.
Она напомнила об указании правительства Германии, что энергетические проекты в ФРГ должны соответствовать требованиям ЕС. По ее словам, вопрос о запуске «Северного потока — 2» носит геополитический характер.