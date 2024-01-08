Мир 08 января 2024, 17:45 Министр гражданской обороны Швеции допустил, что в стране будет война Министр гражданской обороны Булин: Швеция должна готовиться к возможной войне Johan Nilsson/Keystone Press Agency/globallookpress

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Швеция должна быть готова к возможной войне, заявил министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Булин на конференции по нацбезопасности. Он добавил, что недостаточно просто задуматься о риске такого развития событий.

«Многие говорили об этом и раньше, но позвольте мне сделать это с большей ясностью: в Швеции может быть война», — сказал министр.

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По его словам, он не пытается напугать шведов, а хочет лишь повысить их осведомленность на фоне повседневных проблем. Булин отметил, что сейчас перед каждым встает вопрос: «кто ты, если наступит война?» Он предложил план действий для разных категорий граждан — от частных лиц до представителей органов по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям. К примеру, чиновников Булин призвал подготовить план аварийного водоснабжения. Он также заявил о поддержке Украины со стороны Швеции.

Ранее призыв готовиться к войне озвучили в Нидердандах. Сенатор Алексей Пушков расценил это и другие подобные заявления как «болезненный зуд военачальников».