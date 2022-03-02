Министр государственного управления Эстонии Яак Ааб заявил, что страна не планирует закрывать с Россией наземную границу

Эстонский министр госуправления Яак Ааб сообщил, что страна не планирует закрывать наземную границу с Россией. Сейчас власти обсуждают лишь прекращение выдачи виз для россиян. Об этом сообщил ERR.

«Я знаю, что ходят легенды о закрытии границы. Могу подтвердить, что правительство не будет препятствовать движению наземного и железнодорожного транспорта. Самолеты — это другое дело… закрытие воздушного пространства», — процитировал Ааба RT.

C 28 февраля Евросоюз принял решение приостановить действие ряда положений об упрощении визового режима с Россией. Мера будет применена к дипломатам, чиновникам, парламентариеям, бизнесменам.