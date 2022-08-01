Министр ФРГ осудил Запад за упущенный шанс построить нормальные отношения с Россией

Западные страны упустили шанс выстроить взаимовыгодные отношения с Россией, заявил министр транспорта земли Баден-Вюртемберг (ФРГ) Винфрид Херманн. Его высказывание вызвало бурную критику со стороны других политиков Германии.

Слова Херманна привело издание Compact. Министр указал на то, что у властей западных стран после холодной войны была возможность создать новую архитектуру безопасности, учитывая интересы России и бывших республик СССР. Однако, по его мнению, этот шанс просто проигнорировали, допустив расширение НАТО на восток, написал RТ.

Авторы материала отметили, что мнение Херманна весьма нехарактерно для представителя Партии зеленых, которая уже давно отказалась от пацифистских идеалов и превратилась «в ярого союзника Киева в конфликте на Украине».

Если слова Херманна вызвали осуждение у его коллег, потому что они поддерживают украинские власти, то вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек недавно был раскритикован жителями Байройта, где он выступил с речью об Украине. Демонстранты назвали его разжигателем конфликта.