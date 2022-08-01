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    01 августа 2022, 19:35

    Министр ФРГ осудил Запад за упущенный шанс построить нормальные отношения с Россией

    Министр ФРГ Херманн: Запад упустил шанс выстроить нормальные отношения с Россией

    Ольга Назаркина

    Западные страны упустили шанс выстроить взаимовыгодные отношения с Россией, заявил министр транспорта земли Баден-Вюртемберг (ФРГ) Винфрид Херманн. Его высказывание вызвало бурную критику со стороны других политиков Германии.

    Слова Херманна привело издание Compact. Министр указал на то, что у властей западных стран после холодной войны была возможность создать новую архитектуру безопасности, учитывая интересы России и бывших республик СССР. Однако, по его мнению, этот шанс просто проигнорировали, допустив расширение НАТО на восток, написал .

    Авторы материала отметили, что мнение Херманна весьма нехарактерно для представителя Партии зеленых, которая уже давно отказалась от пацифистских идеалов и превратилась «в ярого союзника Киева в конфликте на Украине».

    Если слова Херманна вызвали осуждение у его коллег, потому что они поддерживают украинские власти, то вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек недавно был раскритикован жителями Байройта, где он выступил с речью об Украине. Демонстранты назвали его разжигателем конфликта.