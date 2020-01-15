Министр Финляндии прибудет в Россию, чтобы обсудить экономическое сотрудничество
Сегодня 15 января Министр международного развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари приедет Москву с рабочим визитом. Он планирует посетить встречу сопредседателей Российско-финляндской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК). Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Посольства Финляндской Республики в России.
Предполагается, что на встрече состоятся переговоры Скиннари и его коллеги из России Дмитрия Козака. По словам финского министра, это станет «отличную площадку для оценки финляндско-российских экономических отношений и возможностей их дальнейшего развития».
«В России теперь осуществляется ряд национальных программ, включающих амбициозные цели, в частности, в сфере обращения с отходами. На этом фоне было бы перспективно, если бы финские опыт, компетенции и технологии в области обращения с отходами могли активнее применяться в соседней с нами стране», — пояснил Скиннари.
Россия и Финляндия планируют улучшить условия для компаний обеих государств на территории друг друга и усилить контакты между предприятиями двух стран.