Министр Финляндии прибудет в Россию, чтобы обсудить экономическое сотрудничество

Предполагается, что на встрече состоятся переговоры Скиннари и его коллеги из России Дмитрия Козака. По словам финского министра, это станет «отличную площадку для оценки финляндско-российских экономических отношений и возможностей их дальнейшего развития».

«В России теперь осуществляется ряд национальных программ, включающих амбициозные цели, в частности, в сфере обращения с отходами. На этом фоне было бы перспективно, если бы финские опыт, компетенции и технологии в области обращения с отходами могли активнее применяться в соседней с нами стране», — пояснил Скиннари.

Россия и Финляндия планируют улучшить условия для компаний обеих государств на территории друг друга и усилить контакты между предприятиями двух стран.