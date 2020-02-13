Министр финансов Великобритании покинул пост
Британский министр финансов Саджид Джавид подал в отставку. Он принял такое решение из-за перестановок, которые планирует премьер-министр Борис Джонсон. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Sky News.
После конфликта с Даунинг-стрит Джавид отказался уволить ближайших помощников и решил самостоятельно покинуть должность.
Предполагается, что место бывшего министра займет его заместитель, главный секретарь Казначейства Риши Сунак.
Ранее Великобритания официально вышла из Евросоюза.