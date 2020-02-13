Министр финансов Великобритании покинул пост

После конфликта с Даунинг-стрит Джавид отказался уволить ближайших помощников и решил самостоятельно покинуть должность.

Предполагается, что место бывшего министра займет его заместитель, главный секретарь Казначейства Риши Сунак.

Ранее Великобритания официально вышла из Евросоюза.