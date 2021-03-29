Министр финансов Украины назвал причину отказа МВФ в деньгах

Международный валютный фонд (МВФ) отказывает Украине в очередном транше из-за «осквернения» страной некоторых обязательств. Об этом заявил украинский министр финансов Сергей Марченко.

«МВФ не дает деньги, потому что мы, к сожалению, как страна, не говорю в этом случае о власти, осквернили некоторые обязательства, которые были взяты в предыдущие годы. И мы должны их восстановить», — сказал министр в эфире телеканала «Наш».

В качестве примера он привел возобновление наказания за недостоверные декларирования. По словам Марченко, решение по этому вопросу принимал Конституционный суд. Сейчас продолжается согласование того, что должны поддержать депутаты Верховной рады для возобновления наказания.

Летом 2020 года МВФ одобрил программу поддержки Украины. За полтора года Киев должен был получить пять миллиардов долларов, из которых власти уже получили 2,1 миллиарда. Следующий транш примерно на 700 миллионов долларов должен был состояться также летом, а третий намечался на конец сентября. Оставшиеся суммы, согласно меморандуму, Киеву должны были отправить по итогам двух обзоров в 2021 году.